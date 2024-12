Glückwunsch an die MLPD zu ihrem Mut und Offensivgeist!

Liebe Freunde und Genossinnen und Genossen der MLPD,

meinen herzlichsten und solidarischen Glückwunsch zu eurem Kampf und Erfolg gegen den Versuch staatlicher Behörden, euch die Teilnahme an den Bundestagswahlen im Februar 2025 zu verweigern.

In unserer Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage habe ich meine persönlichen Erfahrungen gemacht, dass die MLPD und ihre Mitglieder ein großes Herz für die Flüchtlinge haben. Eure Unterstützung in den Spendensammlungen durch die Hilfsorganisation Solidarität International sind beispielhaft. Sie zeigten mir, dass die Hilfe sehr wichtig ist. Wie wichtig es aber auch ist, die wirklichen Verursacher der Flüchtlingsbewegungen anzuprangern. Die Imperialisten und Kapitalisten zerstören die Länder mit ihren Kriegen und der Umweltkatastrophe. Sie zwingen die Menschen, ihre Heimat, ihre lieben Menschen zu verlassen und zu fliehen.

Das Meer vor den griechischen Inseln ist zu einem Riesengrab für sehr viele Flüchtlinge geworden, die beim Versuch, ein menschenwürdiges Leben zu finden, ertrunken sind. Derzeit erreichen uns viele unbegleitete Kinder und Jugendliche. Hunderten davon sind durch Pushbacks ertrunken. Unbegleiteten Kindern keinen Schutz zu bieten, ist eines der größten Verbrechen an der Menschheit! Das gehört rigoros bestraft.

Es sind die Institutionen der EU die eine solche Politik dulden und unterstützen. Es sind die gleichen Verbrecher die verhindern wollten das die MLPD nicht zur Wahl antreten darf. Sie wollten verhindern das die Menschen in Deutschland nicht erfahren das durch die EU-Politik kaum ein Asylrecht mehr existiert, und wer der Verursacher der Flüchtlingsbewegung ist.

Ich kenne keine andere Partei die offensiv und mutig das „Recht auf Flucht“ auf demokratischer Grundlage fordert.

Mit solidarischen Grüßen

Michalis Aivaliotis

Der Brief in griechischer Sprache

Stand by me Λέσβος ​​​​​​Μυτιλήνη 27.12.2024

Ελλάδα

Μιχάλης Αϊβαλιώτης

Διευθυντής του Stand by me Λέσβος



Προς το MLPD

Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι του MLPD

Τα θερμά μου συγχαρητήρια και την αλληλεγγύη μου για τον αγώνα και την επιτυχία σας ενάντια στην προσπάθεια των ανώτατων γερμανικών κρατικών αρχών να σας αρνηθούν να μην σας επιτρέψουν να συμμετάσχετε στις εκλογές της Μπούντεσταγκ τον Φεβρουάριο του 2025.

Στη συνεργασία μας για το προσφυγικό ζήτημα έχω κάνει την προσωπική μου εμπειρία ότι το MLPD και τα μέλη του έχουν μια μεγάλη καρδιά για τους πρόσφυγες. Η υποστήριξή σας στις εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων από την οργάνωση Solidarity International είναι υποδειγματική και μου έδειξε ότι η βοήθεια είναι πολύ σημαντική, αλλά και να καταγγείλουμε τους πραγματικούς υπαίτιους των προσφυγικών κινημάτων.

Οι ιμπεριαλιστές και οι καπιταλιστές καταστρέφουν τις χώρες τους με τους

πολέμους και την καταστροφή του περιβάλλοντος και αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τους αγαπημένους τους και να φύγουν.

Η θάλασσα στα ανοικτά των ελληνικών νησιών έχει γίνει ένας γιγάντιος τάφος για πολλούς πρόσφυγες που πνίγονται στην προσπάθειά τους να βρουν μια

αξιοπρεπή ζωή. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε πολλούς ασυνόδευτα παιδιά και νέους. Εκατοντάδες από αυτούς έχουν πνιγεί εξαιτίας των Pushback.

Το να μην δώσουνε προστασία στα ασυνόδευτα παιδιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που ανέχονται και υποστηρίζουν μια τέτοια πολιτική. Είναι οι ίδιοι εγκληματίες που ήθελαν να εμποδίσουν το MLPD να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές. Ήθελαν να εμποδίσουν τους ανθρώπους στη Γερμανία από το να ανακαλύψουν ότι η πολιτική της ΕΕ σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου δικαίωμα στο άσυλο δεν υφίσταται πλέον και ποιος είναι υπεύθυνος για το προσφυγικό κίνημα.

Δεν γνωρίζω κανένα άλλο κόμμα που να διεκδικεί επιθετικά και θαρραλέα το «δικαίωμα στη φυγή». σε δημοκρατική βάση.

Με χαιρετισμούς αλληλεγγύης

Μιχάλης Αϊβαλιώτης