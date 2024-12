Hände weg von Rojava - Kundgebung und Demonstration in Velbert

Aus Protest gegen die andauernden Angriffe auf Rojava durch die türkische faschistische Regierung und den Einmarsch mit türkischen Panzern ergriff die Ortsgruppe der MLPD Velbert die Initiative für eine Protestkundgebung. Dieser Wunsch wurde vom kurdischen Verein erweitert mit dem Anliegen, anschließend eine Demonstration durchzuführen. Es beteiligten sich Kräfte der VVN, der Unbeugsamen/Linken, des Kurdischen Vereins, der MLPD und Mitglieder des Alevitischen Vereins.

Protestiert wurde gegen das verbrecherische und kriegerische Vorgehen des türkischen Militärs, was vielen großen Sorgen bereitet. Kritisiert wurde aber auch das Schweigen der deutschen Regierung, was eine Unterstützung der türkischen Regierung bedeutet. Und ganz besonders, dass Außenministerin Baerbock sich als Friedensvermittlerin ausgibt, während sie allen Ernstes eine Entwaffnung der Kurden fordert und mit der türkischen Regierung paktiert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration erklärten auch ihre Solidarität mit dem Kampf um Befreiung des syrischen Volkes. Die HTS-Kräfte mit ihren Plänen eines Gottesstaates können keine Perspektive sein, das zeigen die Massaker an der Alevitischen Bevölkerung in Homs. Die Heuchelei der bürgerlichen Parteien in Deutschland wurde angeprangert: Sie nutzen die unsichere Lage in Syrien, um die Abschieung von Menschen aus Syrien zu betreiben.

Der MLPD-Vertreter ging auf den notwendigen gemeinsamen Kampf der Arbeiter- und revolutionären Bewegung hier und der kurdischen Kräfte in Kurdistan ein und dass die Perspektive des Kampfes im Kampf für die vereinigten sozialistischen Staaten liegt. „Das war eine gelungene Demonstration, die weitere Zusammenarbeit muss unbedingt gefördert werden“, so das Urteil vieler Teilnehmer. In diesen Sinne wurde auch für die erste Montagsaktion in Velbert am Montag, den 6. Januar geworben.