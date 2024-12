Hände weg von Rojava/Nordsyrien! Hände weg von Kobanê!

Aufgerufen hatte ein Verband kurdischer Schriftsteller und Journalisten. Teilnehmer, mit denen wir sprachen, äußerten übereinstimmend, sie hätten sich über die Befreiung Syriens vom Assad-Regime angesichts der neuen Herren in Damaskus gar nicht richtig freuen können. Gefordert wurde vor allem der sofortige Stopp des Völkermords in Nordsyrien. Von der Bundesregierung wurde verlangt, dass sie in diesem Sinne auf das türkische Regime einwirke.

Die einzigen Nicht-Kurden auf der Versammlung waren wir MLPD-Vertreter ‒ alle anderen Parteien „glänzten“ durch Abwesenheit. Nach einer kurzen Auseinandersetzung darum, warum es für die Entfaltung einer breiten Solidarität wichtig ist, dass wir unsere Parteifahne zeigen können, ließ man uns gewähren. Mehr noch: Immer wieder äußerten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Dankbarkeit für unsere Solidarität. Wir verteilten als Flugblatt formatierte MLPD-Erklärungen zum Angriff auf Rojava. Leider hatten wir zu wenige davon mitgebracht.

Wir konnten dann auch einige Worte an die Demonstranten richten. Ein Genosse sagte, durch seine Beteiligung an einer der ICOR-Brigaden zum Aufbau der Geburtsklinik in Kobanê 2015 nach dem Sieg über den IS sei ihm die Stadt ans Herz gewachsen und so etwas wie seine zweite Heimat geworden. Wir warben dafür, sich im Kampf gegen Faschismus und Kriegsgefahr und für die Stärkung der internationalen Solidarität der United Front anzuschließen und aktuell auch in unseren in Kürze entstehenden Wählerinitiativen mitzuarbeiten. Ein Teilnehmer trug sich noch auf der Kundgebung in die Liste dafür ein.

Angesichts des immer stärker werdenden Regens wurde die Versammlung vorzeitig beendet. Wir wurden sehr freundschaftlich verabschiedet ‒ nicht ohne vorher eine zukünftige engere Zusammenarbeit vereinbart zu haben.

