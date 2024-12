In eigener Sache

An 365 Tagen im Jahr erscheinen Rote-Fahne-News mit interessanten Themen, Berichten und Korrespondenzen vom Arbeiterstandpunkt aus, Nachrichten über die Lage und die Kämpfe der Massen in aller Welt, mit Kultur-Tipps, Videos und Terminen. Rote Fahne News sind für Leserinnen und Leser kostenlos, aber nicht in der Herstellung. Korrespondentinnen und Korrespondenten arbeiten ehrenamtlich. Einige Redaktionsmitglieder erhalten einen Zuschuss zum Lebensunterhalt, technisches Equipment, Server-Hosting und anderes kosten Geld. Daher bitten wir am heutigen 359. Tag des Jahres 2024 nochmals um eine kräftige Spende unserer Leserinnen und Leser. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!