Japanische Autohochzeit: Kampfansage an VW und Toyota

Das geplante japanische Trio käme mit derzeit acht Millionen verkauften Autos auf Platz drei hinter Toyota und VW. Im mörderischen Konkurrenzkampf in der internationalen Automobilindustrie ist der japanische Plan eine klare Kampfansage an VW und Toyota.

Jeder der drei Hersteller, die ihre Fusion planen, ist allein zu klein, um im weltweiten Rennen um die Marktführerschaft bei der Elektromobilität mit Tesla oder chinesischen Herstellern zu überleben. Alle drei haben gescheiterte Verlobungen hinter sich. Der größte amerikanische Autobauer GM löste die Kooperation mit Honda und will jetzt mit dem südkoreanischen Autokonzern Hyundai Motor zusammenarbeiten. Nissan wurde 1999 durch Renault "gerettet". Dann aber wurde Carlos Ghosn, Nissan- und Renault-Chef, wegen mutmaßlichen Betrugs verhaftet und aus war es mit der Allianz. Renault tut sich jetzt schwer beim Versuch, seine Nissan-Anteile zu verkaufen.

Synergieeffekte sieht der Honda-Chef nicht nur durch größere Aufträge, sondern auch bei der Forschung und Entwicklung, insbesondere bei der Batterieentwicklung. Die Fusionsverhandlungen sollen bis Ende Juni 2025 abgeschlossen sein.

Der Absatz von E-Autos wächst weltweit viel geringer als die in Erwartung gigantischer Verkäufe aufgeblähten Kapazitäten in der Automobilindustrie. Struktur- und Überproduktionskrise kommen zusammen und sorgen für eine regelrechte Vernichtungsschlacht unter den Automobilkonzernen. Mit der geplanten Vernichtung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen wollen die Automonopole diesen Konkurrenzkampf auf dem Rücken der Belegschaften austragen.

Im Unterschied zu den Zusammenschlüssen der Konzerne hat der internationale konzern- und länderübergreifende Zusammenschluss der Automobilarbeiterinnen und -arbeiter und ihrer Familien eine wirkliche Perspektive. Die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz vom 20. bis 24. November 2025 in Pune in Indien, die in den nächsten Monaten vorbereitet wird, ist dafür ein wichtiger Meilenstein.