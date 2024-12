Jugendbildungstag am 6. Januar in Stuttgart

Hunderte von Ärzten in der postgradualen Ausbildung in Bangladesch demonstrierten am Dienstag gegen die zu magere Erhöhung ihres monatlichen Stipendiums um 5.000 Taka (42 US-Dollar). Sie forderten eine Erhöhung des derzeitigen Stipendiums von 25.000 Taka auf 50.000 Taka. Der Protest folgte auf eine siebenstündige landesweite Arbeitsniederlegung von etwa 3.000 angehenden Ärzten am 22. Dezember. Die Ärzte blockierten in der Hauptstadt Dhaka eine Kreuzung, brachten den Verkehr zum Erliegen und demonstrierten vor verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Sie brachen die Proteste ab, nachdem hochrangige Beamte des Ministeriums für Gesundheit und Familienwohlfahrt und der Generaldirektion für Gesundheitsdienste zugesichert hatten, auf ihre Forderungen einzugehen.