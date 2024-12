Lehrerinnen und Lehrer in Kobanê bewaffnen sich

Die Demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien (DAANES) hat angesichts der Besatzungsangriffe der türkischen Armee und der Dschihadistenmiliz SNA eine generelle Mobilmachung ausgerufen und die Bevölkerung zur organisierten Selbstverteidigung aufgefordert. Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Euphrat (ku. Firat) haben sich der Mobilmachung angeschlossen und ein bewaffnetes Bataillon gebildet.

Die Gründung des Bataillons wurde in Kobanê bekannt gegeben. Ahmed Dabo, Direktor der Akadmie Şehîd Viyan Amara, erklärte dazu, dass die Türkei Nordostsyrien seit einem Monat angreife, um die Region zu besetzen und die Selbstverwaltung zu zerschlagen. „Als Lehrerinnen und Lehrer des Euphrat-Kantons schließen wir uns der von der Selbstverwaltung ausgerufenen Mobilmachung an und bilden das Bataillon Şehîd Ronahî Yekta. Wir werden die QSD, YPG und YPJ (das sind die Demokratischen Kräfte Syriens, die Volksverteidigungseinheiten und die Frauenverteidigungseinheiten, Anm. d. Red.) immer unterstützen und was auch immer von uns verlangt wird, wir sind bereit, unser Volk, unser Land und unsere Stadt zu verteidigen“, sagte Dabo.

