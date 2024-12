Lenin-Liebknecht-Luxemburg - Wochenende 2025

In Palästina gibt es 21.000 tote oder vermisste Kinder. Eine faschistische Gefahr bedroht unsere erkämpften demokratischen Rechte und Freiheiten. Während man als Azubi oder Student auf eigenen Füßen stehen will, kann sich ein großer Teil heute kaum noch eine eigene Wohnung leisten und die Armut wächst.

Aber: die Herrschenden kommen mit all dem nicht ungestraft durch. Unübersehbar tritt die Arbeiterbewegung in Deutschland auf den Plan. Fast täglich gibt es Kampfaktionen bei VW, Ford oder in der Stahlindustrie. In der Gewerkschaftsjugend und an Unis regt sich der antifaschistische Protest. Zehntausende werden zum Massenprotest gegen den AfD-Parteitag in Riesa (Sachsen) erwartet. Dass das auf den Vortag der LLL-Demo fällt, passt wie die Faust aufs Auge! Die AfD steht mit ihrer faschistischen Politik für Rückschritt, Egoismus und Engstirnigkeit durch und durch!

Die LLL-Demo dagegen ist das Signal der rebellischen Jugend: Wir wollen eine Zukunft – und die liegt im echten Sozialismus! Wir bauen eine sozialistische Jugendbewegung auf! Die MLPD ist die sozialistische Arbeiterpartei in Deutschland. Sie tritt zu den Neuwahlen am 23. Februar an unter der Losung „Make socialism great again!“. Sie steht vorne dran im Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten und gegen die Staatsreligion des Antikommunismus, mit der jetzt sogar ihre Parteienrechte offen angegriffen werden. Jetzt ist erst recht Zeit für eine Massendiskussion: Wählt und unterstützt die MLPD!



Aus diesem Grund wollen wir euch über wichtige Änderungen am bisher geplanten Ablauf des Wochenendes informieren:

Anders als bisher angekündigt wird es am Samstag keine Stadtführung in Berlin geben! Stattdessen beteiligen wir uns an den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa. Die Kundgebung, Demonstration und Konzert beginnt dort um 9 Uhr. Die Anreise erfolgt direkt dorthin. Der Block von MLPD, REBELL und Internationalistischem Bündnis stellt sich ab 8.30 Uhr auf.

Nachmittags organisieren wir eine gemeinsame Anreise mit der Bahn von Riesa nach Berlin (möglich mit dem 49-Euro-Ticket).

Um 20 Uhr beginnt in Berlin eine Veranstaltung des REBELL unter dem Motto „Free Palestine! Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf! Unsere Zukunft: Sozialismus!“. Die Veranstaltung hat Benefiz-Charakter und ein Teil der Einnahmen werden für die Spendensammlung „Gaza soll leben“ gespendet! Wir freuen uns auf internationale Gäste, Musik und Tanz. Natürlich gibt es auch leckere Verpflegung. Die Adresse ist Grenzstraße 11, 13355 Gesundbrunnen. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Wir übernachten gemeinsam in einem Massenquartier (bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen!). Eine Übernachtung kostet 3 Euro. Es wird kein Frühstück angeboten. Die Wege vom Veranstaltungsort zum Massenquartier und vom Massenquartier zum Start der LLL-Demo dauern mit der S-Bahn 30 bis 45 Minuten. Für die Übernachtung im Massenquartier könnt ihr euch bei der Verbandsleitung anmelden. Bei der Veranstaltung in Berlin wird es einen Infopunkt geben, wo ihr die Adresse und Wegbeschreibung erhaltet und die Gebühr in bar bezahlt.

Am Sonntag beteiligen wir uns an der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration mit einem kämpferischen Block. Die Demo beginnt um 10 Uhr am Frankfurter Tor. Nach dem gemeinsamen Gedenken und einer Abschlusskundgebung fahren alle wieder nach Hause.

Die Verbandsleitung koordiniert die gemeinsame An- und Abreise aus den Landesverbänden. Dazu werden in den nächsten Tagen weitere Informationen veröffentlicht. Anmeldungen für das Massenquartier und weitere Fragen bitte per Mail an geschaeftsstelle@rebell.info.