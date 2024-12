Lindner schmeißt sich an den Faschisten Elon Musk ran

Das findet Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), selbst Anhänger Musks und von dessen Bruder im Geiste aus Argentinien, Javier Milei, offensichtlich gar nicht schön.



So schrieb er selber auf X: „Elon, ich habe eine politische Debatte initiiert, die von Ideen von Ihnen und Milei inspiriert ist“. Er warnte Musk davor, „keine voreiligen Schlüsse“ zu ziehen und lädt ihn zu einem persönlichen Gespräch ein: „Ich zeige Ihnen, wofür die FDP steht“.



Was Lindner hier in erster Linie zeigt, ist seine Einstellung, die sich offensichtlich nicht groß von denen von Trump, Musk, Milei & Co unterscheidet. Was „Elon“ auf Lindners warme Worte entgegnet hat, ist bis jetzt noch nicht bekannt.