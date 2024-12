Litanei für Leugner und Lügner

Nenne Kritik am US-Imperialismus Antiamerikanismus

an Israels Apartheidpolitik Antisemitismus

am neuen russischen Imperialismus Russophobie

Sage Amerika und meine USA!



Nenne Kritik am deutschen Faschismus Nestbeschmutzung

wie nach dem 2. Weltkrieg.

Nenne den Sieg über den Faschismus Niederlage

oder den Holocaust Fliegenschiss.



Nenne nur die anderen Imperialisten Imperialisten.

Und nur die andren Oligarchen Oligarchen.

Ach ja! Und: Nenne Faschismus Nationalsozialismus

und betone den 2. Teil des Wortes.

Nenne Faschisten und Antifaschisten

rechtsextrem und linksextrem.

Nenne die nach rechts gerückte

selbsternannte Mitte immer noch

Mitte.

Nenne die Weltmarkteroberung Globalisierung.

Bezeichne einen Raubkrieg als humanitären Einsatz,

Verteidigung der Freiheit

oder:

Spe-zi-al-OP!



Nenne eine Sondersteuer Solidaritätszuschlag.

Verweigere eine Diskussion über echten Sozialismus mit Stalinismus!

Beende Kritik an der Bereicherung der Reichen mit Neiddebatte!



Bezichtige Klassenkampf von unten der Spaltung der Gesellschaft.

Lobe den Klassenkampf von oben als Sicherung des Wohlstands -

verschweige aber wessen Wohlstand.



Benutze gerne das Wort Freiheit,

sage aber nie

wovon und von wem!



Nenne die ihre Arbeitskraft Gebenden Arbeitnehmer

und die sich unentgleltlich Arbeit andrer aneignen Arbeitgeber.

Nenne Mehrwertschaffende Kostenfaktoren.

Bescheinige den armen Reichen,

die im Fernsehen eine Spende abdrücken ein Herz für Kinder.

Und füge hinzu: Der Mensch ist egoistisch.



Nenne diese Rechtschreibung Rechtsschreibung.