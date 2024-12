Marsch der Solidarität in Paris

Viele Verbände, Gewerkschaften und politische Parteien nahmen in etwa 50 Städten Frankreichs teil. Wir waren zwischen 8 und 10 000 in Paris. An vorderster Front standen die Organisationen der Migranten ohne Papiere und insbesondere die minderjährigen Migranten, die seit dem 10. Dezember das Theater Gaîté Lyrique in Paris besetzen, um sich Wohnungen, Papiere und Schulausbildung zu erkämpfen. Hunderte leben in Paris im Winter auf der Straße! Nachdem sie aus ihren jeweiligen Ländern fliehen mussten, werden sie in Europa erneut ausgebeutet und unterdrückt.



Die Demonstration war aus Anlass des Internationalen Tages des Migranten am 18. Dezember organisiert.



Die Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste aus Frankreich (UPML) - Mitgliedsorganisation der revolutionären Weltorganisation ICOR - wirbt in dem Rahmen für die Internationale antiimperialistische und Antifaschistische Einheitsfront, denn "es ist dringend notwendig, eine organisierte Kraft zu haben, die sich diesem imperialistischen Weltsystem widersetzt“ (aus dem Aufruf der Einheitsfront).