Neujahrsgrüße der MLPD

Queridas y queridos camaradas, queridas amigas, queridos amigos: Queremos darles las gracias por la buena cooperación del año pasado. El nuevo año traerá grandes desafíos, crisis al igual que oportunidades. En estos tiempos movidos, libraremos la lucha también en el nuevo año por un futuro de la humanidad en el verdadero socialismo.¡Todo lo mejor para el nuevo año!

Dear comrades and friends, we thank you very much for the good cooperation in the past year. The new year will bring great challenges, crises as well as opportunities. In these turbulent times, we will continue to fight in the new year for a future for humanity in genuine socialism. Happy New Year!

Chers camarades, chers amis, femmes et hommes! Nous vous remercions chaleureusement pour la bonne collaboration au cours de l‘année écoulée. La nouvelle année apportera avec elle de grands défis, des crises ainsi que des opportunités. En ces temps mouvementés, nous continuerons à mener la lutte pour un avenir de l‘humanité dans un véritable socialisme. Tous nos voeux pour la nouvelle année!

Die Neujahrskarte im pdf-Format