Mobilisiert zur 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz!

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir wenden uns heute mit einem wichtigen Anliegen an euch: Vom 20. bis 24. November 2025 wird die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Pune/Indien stattfinden. ...



Wir möchten euch bitten, alle eure Automobilkontakte, auch aus Zuliefererbetrieben, und weitere mögliche Interessenten zu dieser Konferenz und ihrer Vorbereitung zu mobilisieren.



Interessenten und Teilnehmer sollten dann möglichst zügig Kontakt mit uns aufnehmen, damit alles gemeinsam in die Wege geleitet werden kann. Aus jedem Land können bis zu fünf gewählte Delegierte nominiert werden, die in der Generalversammlung bei der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz stimmberechtigt sind. Weitere Teilnehmer können an allen Programmpunkten teilnehmen. Sie können sich aktiv in die offene solidarische Diskussion im Rahmen der Konferenz einbringen, an der Generalversammlung aber nur als Zuhörer.



Wir bitten die Delegationen und Teilnehmer, aus jedem Land vorher einen Länderbericht zu schicken. Dazu geben wir noch genauere Hinweise zu Form und Länge. Es besteht für alle die Möglichkeit, an Themenforen und Workshops teilzunehmen, selber welche anzubieten und durchzuführen. Die Konferenz ist selbstorganisiert und selbstfinanziert. Wenn sich ein Teilnehmer die Kosten nicht komplett leisten kann, kann er bei der Internationalen Koordinierungsgruppe (ICOG) unter contact@iawc.info einen Antrag auf Zuschuss stellen. Weltweit wird dafür eine Spendenkampagne durchgeführt. Wir bitten euch, diese entsprechend euren Kräften mitzuunterstützen. Die Organisation vor Ort wird wesentlich von den Gewerkschaftsverbänden SEM und TUCI übernommen, gestützt auf bewährte multilaterale Organisationsteams. ...

Selbstverständlich seid ihr natürlich selber auch herzlich eingeladen zur 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz und zur Mitarbeit an deren Vorbereitung. ...



Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch gerne an uns. Über weitere Ideen von euch und Vorschläge zur Vorbereitung unserer Konferenz würden wir uns freuen.

