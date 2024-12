Nachrichten aus Stilfontein

Es heißt da, dass einige dazu übergegangen sind, Fleisch von den Toten zu essen.

Vor zwei Tagen erschien ein Bulldozer, um den Weg für den lang ersehnten Kran freizumachen. Heute, am 31.12., ist immer noch kein Kran da, aber die Seilkonstruktion der Helfer, mit der sie Menschen hochziehen und Essen runterbringen, ist zerstört!

Das war bisher die einzige tatsächliche Hilfe, womit 33 Kumpel und neun Tote geborgen wurden und Nahrung und Wasser runterging. Seit dem 24.12. gab es nichts mehr für die Eingeschlossenen zu essen. MACUA (Mining affected Communities in Action) will ein neues Seil - 30.000 Rand = 1500 €, kaufen und installieren, da völlig unklar ist, ob die Regierung handelt. Die Community Leaders protestieren, dass sie in keiner Weise in die angeblich geplante Rettung einbezogen werden, dass weder Polizei noch Regierungsbeamte mit ihnen überhaupt sprechen.

Ein Helfer sagt: „Ich bin sehr traurig, weil die Polizei uns nicht erlaubt hat, einen Brief runter zu schicken. Wir wollten den Kumpel Merry Christmas wünschen und ihnen sagen, dass wir weitermachen, dass wir sie raufholen."

Der Kran kostet angeblich 7,6 Millionen Rand, Geld, was die Regierung nicht habe. MACUA ist dringend auf Spenden angewiesen.

Auslandsüberweisungen an MACUA

62, Juta Street, Groundfloor

Braamfontein Johannesburg 2000

Account Number 62805769893

Branch Code 256205 Branch Name KILLARNEY, JHB 486

Swift Code FIRNZAJJ