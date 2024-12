Neue Infos zu den Protestaktivitäten in Riesa

Ab 9h findet eine Kundgebung mit Programm/Konzert vor der Parteitagshalle statt, dann gibt es keine Demonstration.

Wem es möglich ist, muss zur Teilnahme an den morgendlichen Demonstrationen entsprechend früh anreisen. Entweder mit Bussen von „widersetzen“, Bahn oder dem Auto. Es gibt die Möglichkeit, in der Umgebung von Freitag auf Samstag zu übernachten, es sind einige Zimmer reserviert. Interessenten bitte an die Kontaktnummer der MLPD Velbert wenden bis spätestens am 3.1. um 12 Uhr.

Teilnehmer an Blockadeaktionen sollten sich entsprechend dem Wetter mit fester Kleidung, Sitzkissen und warmen Handschuhen eindecken.

