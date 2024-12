Es ist bereits der dritte Großprotest in Valencia innerhalb eines Monats. Am Sonntag beteiligten sich nach Angaben der Regionalpolizei rund 80.000 Menschen an der Demonstration mit der Hauptforderung, dass der ultrareaktionäre Regionalpräsident Carlos Mazón zurücktritt. Die Demonstranten sehen in ihm den Hauptverantwortlichen für die hohe Zahl an Toten und Verletzten durch die Überschwemmungen in Valencia. Die Demonstranten skandierten "Mörder" und "Verbrecher". Viele trugen Schilder mit der Aufschrift "Mazón, tritt zurück". Starke Regenfälle hatten am 29. Oktober im Osten und Süden Spaniens zu massiven Überschwemmungen geführt. 231 Menschen kamen ums Leben, 223 allein in der Region Valencia. Vier Menschen werden noch immer vermisst.