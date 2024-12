Rauschende Party dank DJ-Playliste

Damit die Silvesterfeiern von MLPD, Rebell und Freunden auch ein rauschendes Fest wird, haben wir für euch bei Spotify eine DJ-Partyliste erstellt. Sie ist eine Mischung aus verschiedenen Genres, enthält auch fortschrittliche und internationale Musikrichtungen und heißt: "MLPD Silvesterparty 2024".



Es empfiehlt sich, dass ihr das mit Spotify-Premium abspielt, da sonst regelmäßig Werbung geschaltet wird. Ihr könnt auch die Lieder in andere Abspielaccounts einfügen (Amazon, Apple etc.) Meist hat am Ort jemand einen Account dafür.



Unser Tipp: Beim Musikmachen immer auf die Leute einstellen, zum Beispiel örtliche Klassiker (Hagen: Sauerland) oder Vorlieben für Musikrichtungen (Schlager, Rock etc.) hinzufügen.



Hier auch nochmal der Link, falls ihr die Liste über den Namen nicht findet:



Am Ende findet ihr zwei gute Abschlusslieder. Viel Spaß und wir wünschen euch ein rauschendes Fest.