Schneesturm fegt über den Balkan

Vorgestern haben wir über wichtige Änderungen im Ablauf des Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenendes 2025 informiert. Entsprechend ändert sich auch die Anreise aus Baden-Württemberg. Der REBELL teilt dazu mit: "Am 11.1. demonstrieren wir gemeinsam mit zehntausenden anderen Antifaschisten in Riesa (Sachsen) gegen den AfD-Parteitag! Damit ändert sich die Fahrt zum Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende. Der neue Treffpunkt ist am Freitag, 10.1. um 21 Uhr am Gleis 4, Stuttgart Hauptbahnhof. Wir fahren gemeinsam mit dem Zug zur Demonstration nach Riesa und von dort nach Berlin. Hier findet abends die REBELL-Benefiz-Veranstaltung „Free Palestine! Solidarität mit dem palästinensichen Befreiungskampf! Unsere Zukunft: Echter Sozialismus!“ statt. Am Sonntag sehen wir uns dann bei der größten Demonstration für den Sozialismus in Europa, der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration."

Detaillierte Informationen über die An- und Rückreise, Übernachtung, Kosten etc. findet ihr auf der Webseite des Jugendverbands REBELL hier.