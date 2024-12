An die MLPD zur Wahlteilnahme

Solidaritätsgrüße aus der Wesermarsch

Das Rote Songduo aus der Wesermarsch - anticapitalistas - freut sich über den Erfolg der MLPD in Sachen Teilnahme an den Bundestagswahlen 2025 und schickt Solidaritätsgrüße an die MLPD.