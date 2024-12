Heute vor einer Woche starteten Hunderte Beschäftigte bei der Kaffeehauskette Starbucks zunächst in den Filialen in Los Angeles, Chicago und der Starbucks-Heimatstadt Seattle einen Fünf-Tage-Streik für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Am Montagnachmittag wurden dann bereits 59 Niederlassungen bestreikt, darunter Boston, Dallas und Portland, Denver und Pittsburgh. Am 24. Dezember dehnte sich der Streik auf 300 Niederlassungen aus. Die Gewerkschaft Starbucks Workers United, die 2021 mit der gewerkschaftlichen Organisierung begann, sagte, dass Starbucks eine im Februar gemachte Zusage, in diesem Jahr einen Tarifvertrag zu erreichen, nicht eingehalten hat.