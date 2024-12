Terror in Bethlehem

Eine luxemburgische Menschrechtsaktivistin schrieb uns, wie die palästinensischen Bürger Bethlehems die Gewalt des israelischen Militärs erleben. Wenige Medien berichten, wie die Alrowwad-Kultur- und Kunstgesellschaft Anfang Dezember durchsucht wurde.

60 Jugendliche mussten zum Verhör in das Zentrum. Einen Großteil des Materials in dem Kulturzentrum zerstörten die Soldaten. Sie drohten, das Gebäude von nun an als offizielles Verhörzentrum des israelischen Militärs zu nutzen.

Alrowwad ist entstanden als ein Kunst- und Kulturprojekt vor allem für Jugendliche im Flüchtlingslager Aida in Bethlehem und hat internationale Unterstützung.