Thyssenkrupp

Thyssenkrupp-Kollegen zum Jahresende und zum Verhandlungsergebnis bei VW

Vor Weihnachten waren wir nochmal am Autotor. Wir wollten diesmal vor allem für das Rote Fahne-Magazin werben und für die Mitgliedschaft in der MLPD. Diesmal hielten deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen an als sonst. Bis auf einen Kollegen nahmen alle gerne unsere Grüße zum Jahresende, mit einer Probenummer des Magazins aus den letzten Monaten und zum Sozialismus.

Korrespondenz