TKSE – erste Berichte vom zweiten Warnstreiktag

Letzte Woche wurde bei einer Abstimmung in Duisburg beschlossen, dass der Kampf auf jeden Fall weitergeht. Gestern erschien an allen Werken der Stahlkocher unter dem Titel "Am Dienstag legen wir eine Schippe drauf!". Er wurde an vielen Toren von 90 bis 95 % der Kollegen mit hoher Spendenbereitschaft genommen.

In Duisburg steht das Warmbandwalzwerk zwei und das Kaltbandwalzwerk zwei. Das setzten die Stahlarbeiter gegen die Geschäftsleitung durch. Es sind wieder einige 100 Kollegen vor verschiedenen Toren versammelt. An mehreren Toren gibt es offene Mikrofone zur demokratischen Aussprache und für Abstimmungen. Es gibt auch wieder Tor-Blockaden und Straßenblockaden.



Auf große Kritik stößt, dass mindestens an Tor 3 und 7 von rechten Betriebsräten die Polizei gerufen wurde, um gegen Delegationen der MLPD vorzugehen. Arbeitersolidarität zu unterdrücken ist ein NoGo in der Arbeiterbewegung.



Rote Fahne News wird weiter berichten.