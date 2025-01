1. Januar 2025, 4.00 Uhr früh zwischen Halle und Leipzig

Während sonst bei Arbeitsbeginn in den Nächten immer wenig Zeit für längere Gespräche bleibt, ist das an solchen Tagen ganz anders. Man hat ja auch Feierabend, keiner hetzt einen mehr und man wartet auf die S-Bahn, die einen heimbringen soll. Allerdings - vertieft in Gespräche und die angenehme Atmosphäre lassen dann die einen oder anderen auch mal eine Heimbringer-S-Bahn wegfahren und man wartet auf die nächste, obwohl die heute erst eine Stunde später kommt und es bei knapp über Null Grad und Wind doch spürbar kalt draußen ist.

Die gesammelten Spenden für die Getränke gehen diesmal an die Menschen im Gaza. Wir haben natürlich auch freudigst von unserem neuen palästinänsischen ICOR-Partner Al-Awda berichtet. Solidarisch zu sein ist hier vielen Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Anliegen. Und so ist es auch kein Wunder, dass der von Ernst Thälmann geprägte Satz: "Einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger bilden eine Faust" den Arbeiterinnen und Arbeitern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Eine tolle Aktion, von uns gut vorbereitet und diszipliniert durchgeführt, die so allen Beteiligten richtig tolle gefallen hat. Zufrieden fürs Erste, können jetzt gegen halb 8 Uhr morgens alle in ihre Betten fallen.

Das Jahr 2025 hat gut angefangen!