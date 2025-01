"Auf dem Weg zum Sozialismus und im Sozialismus ist Kontrolle sehr wichtig"

"Gerne werde ich euch helfen ", schrieb er darauf, "soweit meine Zeit es erlaubt. Ich könnte zum Beispiel noch mehr Beiträge von euch teilen als sowieso schon u.ä. Ich hege große Sympathien für euch! Gerade auch auf menschlicher Ebene war es immer sehr erfreulich, wenn ich mit euren Leuten an Wahlkampfständen geredet habe. Im Gegensatz zu manchen Vertretern anderer Parteien wart ihr auch fair, wenn es um abweichende Standpunkte ging. Dafür meinen Respekt!

Von meiner Einstellung her würde ich mich selbst als sozialdemokratisch einordnen, allerdings im ursprünglichen Sinne und nicht als angepasst an das System und sogar dabei mitmachen, die Situation und Rechte der arbeitenden Menschen einzuschränken und für die Kapitalinteressen zurechtzubiegen. Das genaue Gegenteil war eigentlich das Ziel der Sozialdemokratie! Euer Slogan "Make Socialism great again" ist toll! ....

Ich denke, dass auch auf dem Weg zum Sozialismus und im Sozialismus eine Kontrolle der Macht im Sinne der Gewaltenteilung zur Wahrung der Freiheit wichtig ist.

Das parlamentarische System muss nicht zwingend nur im Sinne der Kapitalistenklasse funktionieren. Marx schildert im ersten Band des Kapital immer wieder, wie im englischen Parlament substanzielle Verbesserungen für die Arbeiter durchgesetzt wurden. Liebe Grüße und alles Gute für Dich und Deine Partei" 🍀🍀🍀

Hier meine Antwort

"Hallo J., danke für deine Nachricht! Interessant, das wusste ich nicht. Das stimmt, früher war die Sozialdemokratie wirklich revolutionär, noch eine Arbeiterpartei und hat sich gegen die Sozialistengesetze behauptet. Heute ist die SPD leider eine Monopolpartei geworden.

Kontrollmechanismen sind uns definitiv sehr wichtig im Sozialismus! Der Verrat am Sozialismus, ebenso aber auch schwere Fehler und auch Verbrechen in den 30er Jahren mahnen uns dazu. Allerdings ist die Gewaltenteilung und das parlamentarische System im bürgerlichen Sinne nicht geeignet. Lenin hat ja darauf hingewiesen, dass die Vertretungskörperschaften arbeitende Gremien sein müssen, die auch für die Umsetzung verantwortlich sind. Bei der MLPD weißt du wahrscheinlich, dass wir eine Kontrollkommission haben und außerdem die Basis weitgehende Rechte zur Kontrolle von unten hat. So stellen wir uns das auch im Sozialismus vor. Kennst du das Buch: 'Sozialismus am Ende?' Auch von Lenin: 'Staat und Revolution' ist zu diesem Thema sehr gut."