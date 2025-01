„Das Gesundheitswesen kriegstüchtig machen“?

Hinter den Kulissen wird an einem Gesundheitssicherstellungsgesetz gearbeitet. Bereits in der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung vom Juni 2023 werden Ziele formuliert: „Eine effiziente und dezentrale Bevorratung von Arznei- und Medizinprodukten sowie regelmäßige Ernstfallübungen für das Personal.“ Gemeinsam mit Ärztekammern finden Symposien zur militärisch-zivilen Zusammenarbeit statt– z.B. zum Thema “Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?“.



Bereits der Ärztetag in Bremen 2022 schlug neue Töne an und forderte - bei zwei Gegenstimmen - eine adäquate Beteiligung des Sanitätswesens der Bundeswehr bei der Verteilung des 100-Mrd.-Sondervermögens. Ganz im Gegensatz zur Resolution des Ärztetags von Rostock 2002: „Sicherheit kann nur erreicht werden, durch den Auf- und Ausbau stabiler Sozialsysteme und durch gerechte Verteilung der Ressourcen dieser Welt …“.



Verkauft wird die Militarisierung des Gesundheitswesens meist mit notwendigen „Sicherheitsvorkehrungen“ angesichts des Ukrainekriegs und mit dem Verweis auf Zivil- und Katastrophenschutz. Darunter fallen neben Umwelt- und Naturkatastrophen, Pandemien und auch chemische und nukleare Unfälle sowie militärische Konflikte. Auch von „CBRN-Gefahren“ ist die Rede – also chemische, biologische, radiologische und nukleare Einwirkungen.