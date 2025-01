"Der Artikel in der 'Stuttgarter Zeitung' hat mir viel Freude bereitet"

Sehr geehrter Herr Bäuerle,

der Artikel in der Stuttgarter Zeitung vom Wochenende hat mir viel Freude bereitet. Gewundert hat mich, dass Ihre wirklich bewundernswerte Tat in die Stuttgarter Zeitung Eingang fand - neben den Milliardären! Wie viele Menschen in unserem Ländle habe auch ich Geld herumliegen, das ich aktuell nicht brauche, allerdings wohne ich in einem sehr alten Haus mit einer sehr alten Heizung und wenn die den Geist aufgibt, wohne ich in einer Eishöhle, und die vertrage ich je älter, umso weniger.



In unserer Jugend gab es mal einen jungen Mann, der eventuell König hieß – oder so ähnlich – und der hat damals den Vietcong² 5 Millionen DM vermacht: Er gehörte allerdings zu den Reichen, trotzdem hat sein Tun mir ziemlich imponiert.



Interessanterweise habe ich gerade das Buch von Wolfgang Schorlau, „Das München-Komplott“, gelesen, mit vielen Einlassungen über den Verfassungsschutz zu dem Attentat in München 1980, die einen umhauen könnten, wenn man es nicht besser wüsste. Ich kann Ihnen das Buch – ein gebrauchtes allerdings – gerne schicken. Zum Abschluss noch ein Spruch, den ich ziemlich cool fand und deshalb behalten habe: Wer glaubt, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.

Mit den besten Wünschen für 2025.