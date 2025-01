Zum Jahreswechsel

Die Zukunft gehört den Arbeitern, Angestellten und einfachen Leuten - im echten Sozialismus

In seiner Neujahrsansprache schwafelte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Kein Wort von der Kampfansage der Auto-Kapitalisten und Co., diesen Milliardären, an die Belegschaften, an die Kolleginnen und Kollegen. Ihnen bleibt der Kampf: Der Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, um Lohn und Brot, damit sie und ihre Familien leben können.

Von Frank Oettler