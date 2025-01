Ein gutes und kämpferisches Jahr 2025 allen Hafenarbeitern weltweit!

Lasst uns nach Möglichkeiten suchen, um Erfahrungen mit Kämpfen an der Basis auszutauschen! Wehren wir uns gegen die kapitalistische Automatisierung und lassen wir die Hafenarbeiter davon profitieren: Sie können ihre Arbeitsplätze behalten, indem sie kürzer arbeiten und früher in Rente gehen. Mit Fernsteuerung: Bediener zusammen in einem Raum im Terminal, ein Bediener pro Kran. Setzen wir uns ein für Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern, gegen imperialistische Kriege: Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter, Boykott von Waffenlieferungen an Israel. Setzen wir uns für die Ausweitung der Arbeitnehmerrechte ein: für volle Gewerkschaftsfreiheit in Betrieben und Institutionen, für uneingeschränktes Streikrecht, gegen zunehmende Repression und Faschismus.

The Dockers International coordination group wishes dock workers worldwide a militant 2025. Let's look for opportunities to exchange experiences of grassroots struggles.

Let's resist capitalist automation, let the dock workers benefit: keep jobs by working shorter hours and retiring earlier. With remote operation: operators together in one room at the terminal, one operator per crane. Let us stand up for peace and friendship between peoples, against imperialist wars: workers do not shoot workers, boycott arms shipments to Israel. Let us stand up for the expansion of workers' rights: for full trade union freedom at companies and institutions, for unlimited right to strike, against increasing repression and fascism.