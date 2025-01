Gemeinsam gut ins neue Jahr gerutscht

Köln

Die über 50 großen und kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Silvesterfeier des Kreises Südliches Rheinland der MLPD erlebten eine sehr ausgelassene Feier mit einer optimistischen Stimmung. Viel Beifall bekamen die zahlreichen Lieder- und Songbeiträge, allen voran „Die Kinder dieser Welt“ von den Rotfüchsen. Zur Entwicklung bei Ford gab es ein mitreißendes Gedicht und spannende Infos von Ford-Kolleginnen und -Kollegen zur aktuellen Entwicklung.Zwei Unterstützerinnen unserer Wahlzulassung, die uns auf dem Wiener Platz kennengelernt hatten, informierten sich durch das Internet weiter über die MLPD und nahmen interessiert an der Feier teil. Es gab etliche Diskussionen zum echten Sozialismus. Auch langjährige Freunde kommen extra zur Silvesterfeier zu Besuch. Neue Wahlhelfer zum anstehenden Plakatieren konnten gewonnen werden. Es wurde viel getanzt zur tollen Musik unserer Disco-Queen, Schluss war erst kurz vor drei ... .

Duisburg

In diesem Jahr war unsere Silvesterfeier sehr kurzweilig. Erster Höhepunkt war das bewährte vielfältige Mitbringbuffet bei jazziger Hintergrundmusik. Es folgte ein lustiges Programm, dessen Höhepunkte ein "Saal-Memory" und eine fulminante Darlegung modernster Kaffeesatzleserei waren. Wir lernten die "hohe Wissenschaft" der bürgerlichen Wirtschaftsprognose und die ihnen zugrundeliegenden Gefühle im "IFO-Geschäftsklimaindex" kennen. Danach wurde mit viel Tanz gefeiert. Kurz vor Mitternacht gab es einen kurzen und trotzdem umfassenden Ausblick auf das Jahr 2025, das an 2024 mit unseren vielen erfolgreichen Aktivitäten anknüpft. Gegen Mitternacht gab es Sekt und andere Getränke zum Anstoßen. Mit dem Singen der Internationalen vor der Tür wurde das neue Jahr begrüßt. Jetzt geht es mit gestärktem Gemeinschaftsgefühl ins neue Jahr!

Recklinghausen

Der MLPD-Kreis Recklinghausen beging optimistisch und ausgelassen seine Silvesterparty! Dieses Mal wieder mit von der Partie: die Genossen und Freunde aus Münster. Der Moderator begrüßte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit deutschen und italienischen Wurzeln, aus Chile und aus Syrien. „Wir sind stolz darauf, dass wir international zusammengesetzt sind und zusammenhalten. Das ist unser Gegenprogramm zur faschistischen AfD und zu den Regierungsparteien mit ihrer Hetze gegen Migranten und Geflüchtete.“



Zwei Genossen wurden für 25 Jahre und 40 Jahre MLPD-Mitgliedschaft geehrt. Solche Leute, die selbstlos, kulturvoll, unerschrocken und solidarisch sind, mit Herz für die Arbeiterbewegung, für echten Sozialismus – die gibt es nur in der MLPD! Eine kleine Nachtwanderung mit Fackeln durch den nahen Wald „Katzenbusch“ und natürlich um 24 Uhr zünftige Knallerei sorgten dafür, dass es niemandem langweilig wurde. Was wir uns vornehmen, kriegen wir hin: typisch MLPD eben. 2025 – wir kommen!

Von der Silvesterfeier der MLPD Heilbronn wird berichtet:

Das gemeinsame Silvesterfest des überparteilichen Frauenverbands Courage mit der MLPD Heilbronn, dem Jugendverband REBELL und weiteren Bündnispartnern war gut besucht: 41 „einheimische“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie vier Gäste aus Ludwigsburg kamen in die Heilbronner Frauenräume. Prägend war in diesem Jahr ein stärkeres Engagement der jüngeren Generation. Der Jugendverband REBELL beteiligte sich nicht nur am Kulturprogramm; er übernahm als Mitveranstalter Verantwortung im Festkomitee, für die Moderation, für Finanzen, Technik bis zum gemeinsamen Aufräumen und Saubermachen.

Der Jahresrückblick des MLPD Kreisverbands Heilbronn ging auf Krisen, Kriege und gewachsene faschistische Gefahr im Jahr 2024 ein. Er zeigte aber auch mit Bildern aus den gemeinsamen Aktivitäten vor Ort die gewachsene Kraft der Arbeiterbewegung, der Frauenbewegung, der Umweltbewegung und des antifaschistischen Widerstands. „Welt umspannt – Hand in Hand – nach vorn gewandt“ - unter diesem Motto wurde gemeinsam mit vielen Freunden gefeiert und getanzt.