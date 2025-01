Die Ebenen des Internets von Dark bis Surface Web

Die Oberfläche: Das Surface Web

Das Surface Web („Oberflächennetz“, auch Surface Net oder, als Gegenbegriff zum Darknet/-web, Clearnet/-web, als "Klarnetz" genannt) ist der öffentliche, allgemein zugängliche und weitgehend unbeschränkte Bereich des Internets, in weiten Teilen deckungsgleich mit dem Web ist. In unserer Stadt sind hier die Straßen, öffentlichen Plätze, Ladengeschäfte und Bibliotheken: weite Teile der sozialen Netzwerke, Internethandel, Wikipedia, YouTube und öffentliche Homepages von Personen und Organisationen sind hier. Wie auch in einer modernen Stadt finden sich außerdem überall Überwachungskameras.

Unter der Oberfläche: Das Deep Web

Das Deep Web („Tiefes Netz“, auch Invisible Web, "Unsichtbares Netz", oder Hidden Web, "Verstecktes Netz" genannt) sind Bereiche unserer virtuellen Stadt, die zwar prinzipiell öffentlich zugänglich sind, aber nicht uneingeschränkt oder für jeden. Oder ihre Existenz ist erkennbar, aber die Nutzung beschränkt; die dort verfügbaren Daten sind ohne Zugang nicht einsehbar. Konkrete Inhalte sind nicht indexiert. Denken wir an eine Bank: Zwar kann jeder grundsätzlich eine Bank betreten, aber die Nutzung ihrer Dienste ist an Bedingungen geknüpft – ohne Konto kein Geld. Und dieser Art sind auch die Server des Deep Webs: Onlinebanking, wissenschaftliche oder medizinische Datenbanken, private Netzwerke und Foren finden sich hier. Diese Bereiche werden, wie in einer Stadt, meistens in der Hauptsache von denjenigen überwacht, die sie betreiben.

Jenseits des Lichts: Das Dark Web

Das Dark Web („Dunkles Netz“, auch Darknet genannt) unterscheidet sich nun vom Deep Web in der Hauptsache dadurch, dass hier besondere Vorsichtsmaßnahmen und Regeln gelten, um die Identität der Bewohner und ihre Aktivitäten zu verbergen. Addressen sind nicht indexiert. Was hier vor sich geht, ist privat und soll es bleiben. In unserer Stadt sind das die kleinen Gassen, die Hinterhöfe – aber auch die Privatwohnungen, sofern man für ihre Fenster Vorhänge gekauft hat. Hier soll es keine Überwachung geben. Es gibt anonyme Netzwerke, beiderseits verschlüsselte Verbindungen, private Kommunikation, aber auch illegalen Handel. Wie in der Wirklichkeit unserer Stadt zieht dieser Teil des Netzes sowohl Kriminelle als auch Spitzel an. Genau so halten sich dort aber die rebellischen Elemente der Stadtgesellschaft auf, die nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen.