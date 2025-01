MLPD plant Wahlkampf auch im Internet und mit Videos - Spendet dafür kräftig!

Jeder Euro für die Video- und die Internetarbeit hilft uns, den Medienboykott anzugreifen und zu durchbrechen. Bereits begonnen hat die Filmserie „Hintergrundgespräch mit Stefan Engel“. Sie wird weitergeführt und Tiefgang in die Wahlkampf-Debatte bringen, die ja bei den bürgerlichen Parteien oft so oberflächliche ist.

Aktuell sind weitere Projekte geplant, so ein Film mit der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner: „Wer wir sind und wer wer nicht sind“, in dem sie die MLPD vorstellt und antikommunistische Mythen auseinandernimmt. Auch der Wahlspot ist in Arbeit und wird noch im Januar veröffentlicht.

Wer diese Filmprojekte unterstützen will, spendet mit dem Stichwort „Video“. In der Internetarbeit wird eine Unterseite für den Wahlkampf erstellt, wo auch das Mitmachen und Unterstützen einfacher möglich sein soll.

Den Slogan Make Socialism great again! wollen wir breit in die Social Media tragen. Wir diese Arbeit unterstützen will, spendet mit dem Stichwort „Internetarbeit“. Wer spenden will, kann das über paypal tun, persönlich bei der MLPD am Ort abgeben oder direkt auf das Spendenkonto der MLPD: GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN: DE76 4306 0967 4053 353000 Stichwort „Internetarbeit“ oder „Video“. Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit