Nächstes Titelthema: "Konzerne und Banken zur Kasse ..."

Die Wahlkämpfer-Initiative in Essen und Mülheim trifft sich am Freitag, dem 3. Januar 2025, um 18 Uhr in den Räumen des Kurdischen Vereins, Am Freistein 51, 45141 Essen. Vorstellung und Diskussion der Ziele und Start der Wahlkämpfer-Bewegung der Internationalistischen Liste/MLPD zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar, Unterstützung unserer Kandidaten Gabi Fechtner und Roland Meister, Aufhängen der Plakate ab 11. Januar.

Hier der Flyer