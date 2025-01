QSD schlagen weiteren Großangriff auf Tişrîn zurück

Die Demokratischen Kräfte Syriens (QSD) haben nach eigenen Angaben einen weiteren Großangriff gegen das südliche und östliche Umland von Minbic sowie den Tişrîn-Damm abgewehrt. Wie das multiethnische Bündnis am Abend erklärte, sei an dem am Donnerstagfrüh gestarteten Angriff neben der Türkei-gesteuerten Islamistengruppierung „Syrische Nationalarmee“ (SNA) auch der Al-Qaida-Ableger „Hurras al-Din“ (HAD) beteiligt gewesen. Die türkische Armee habe den Einfall mit fünf Kampfdrohnen sowie mehreren Panzern und Panzerfahrzeugen flankiert.



Dennoch sei der Angriff aus der Perspektive der Aggressoren ernüchternd gewesen. „Unsere Kräfte haben die Attacken mit aller Härte zurückgeschlagen. Dutzende Söldner wurden getötet und verletzt“, betonten die QSD. Auch seien sechs Armeefahrzeuge, darunter ein Panzer sowie zwei Fahrzeuge mit aufmontierten Maschinengewehren, von den Kämpferinnen und Kämpfern des Bündnisses vernichtet worden. ...



Zu den Details des Angriffs erklärten die QSD, dass dieser mit zeitgleichen Bombardements in neun Dörfern westlich des Euphrat und am Tişrîn-Damm begann. Die Intensität der Gefechte und der Einsatz der Waffen ließe sich nicht mit den Auseinandersetzungen, die es in den Tagen zuvor gab, vergleichen. Das dürfte mitunter an der Menge der an dem Angriff beteiligten Söldner liegen. Laut den QSD habe die Türkei allein aus den Reihen der sogenannten Hurras al-Din Hunderte Dschihadisten vor die Fronten des Bündnisses verlegt. ...



„Unsere Kämpferinnen und Kämpfer leisten im Nahkampf großen Widerstand“, erklärte das Bündnis und ergänzte: „Um den Misserfolg seiner Söldner zu verschleiern, hat der türkische Besatzerstaat den Tişrîn-Damm und seine Umgebung mehrfach mit Drohnen und schweren Waffen beschossen. Dabei wurden Teile des Staudamms beschädigt.“ ...

Gegenoffensive in Minbic und am Tişrîn

Das Zentrum der Stadt Minbic ist seit Anfang Dezember in der Hand der SNA. ... Das multiethnische Bündnis, dem auch die YPG und YPJ (kurdische Volksbefreiungseinheiten und Frauenverteidigungseinheiten, Anm. d. Rote Fahne Redaktion) angehören, hält mit einer am 23. Dezember 2024 gestarteten Gegenoffensive dagegen. ... Mehrere Ortschaften in der Region konnten bereits wieder befreit werden.