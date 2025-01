Silvester: Schwungvoll bis nach Mitternacht

Abends zählten wir 26 Besucher, die sich nach einer kurzen Begrüßung durch unsere Moderatorin das Mitbringbuffet schmecken ließen. Es gab Kartoffel- und Nudelsalate, Hähnchen und eine Bratenplatte. Mit Käsekuchen, Obstsalat und Beerenquark war auch für Nachtisch gesorgt.



Danach führte die Kreisvorsitzende Carmen Kinzel durch einen bebilderten Jahresrückblick. Alle Besucher waren gefragt, kurz von den Aktivitäten zu berichten, bei denen sie dabei waren. Eine der jüngsten Teilnehmerinnen erklärte uns den Kartoffelhindernislauf vom Karneval; andere vom Wahlkampf in Thüringen oder dem Besuch bei den Audi-Arbeitern in Brüssel. Auch an das ausgelassene Feiern am Pfingstjugendtreffen wurde sich gern erinnert.



Der Berliner Liedermacher Karl Nümmes band auch die Jüngsten mit ein, als wir gemeinsam „Fight for our Future“ sangen. Der Zweitjüngste hielt uns den Refrain hoch. Die Parole der VW-Azubis inspirierte ihn zu einem Lied für den gemeinsamen Kampf gegen die Arbeitsplatzvernichtung und für den Erhalt unserer Umwelt. Passend zum Thema bot eine VW-Kollegin ein Schätzspiel an. Wie viele Unterschriften sind auf dem Forderungstransparent der Kollegen. Wolfburger und Braunschweiger Kollegen hatten Transparente mit Forderungen gemalt, mit der Hauptlosung „Konzernweiter Streik – Kein Kniefall – Kein Verzicht“.



Auch ein Sketch war geboten, und zur Blockflöte sangen wir gemeinsam „Die Gedanken sind frei“. Mit Karaoke wurde dann der gemeinsame Tanz eingeleitet. Bis kurz vor Mitternacht ging es schwungvoll zur Sache, bis wir uns nochmal einem ernsten, aber auch ermutigenden Thema widmeten. Die ICOR¹ hat einen Solidaritätspakt mit Al-Awda im Gazastreifen unterschrieben. Angesichts des Völkermords an den Palästinensern ein Hoffnungsschein.



Mit dem gemeinsamen Singen der Internationale und Anstoß mit Sekt und O-Saft begrüßten wir das neue Jahr. Nach der Feuershow vor der Tür wurde weiter getanzt.