Stoppt die Angriffe auf Christen und Aleviten in Syrien!

Im November 2024 wurde ein alawitischer Schrein in Aleppo geschändet, was dann über Videos verbreitet wurde. Es kam zu Protesten in mehreren alawitischen Hochburgen, u.a. in Tartus, Banias, Latakia und Dschableh an der Mittelmeerküste. Gleichzeitig gingen auch Christinnen und Christen in Damaskus auf die Straße, nachdem Weihnachtsbäume in Hama und Homs von bewaffneten mutmaßlich faschistischen Kräften abgefackelt worden waren.