Zwei Milliardäre rücken die deutsche Politik nach rechts

Wie richtig die bereits vor Monaten erfolgte Themenwahl des Journalistentags der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Ver.di (dju)war, der den Titel „Demokratie im Krisenmodus — Journalismus gefordert wie nie" trägt, zeigt die aktuelle Diskussion um Elon Musks Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“, sagt Lars Hansen, einer der Bundesvorsitzenden der dju: „Nach Elon Musks X-Posts aus den Tagen davor war abzusehen, dass er in seinem Gastbeitrag Wahlwerbung für die AfD machen würde. In der Redaktion der 'Welt' soll es deshalb heftigen Streit über die geplante Veröffentlichung gegeben haben. Letztlich konnte sich der Redaktionsausschuss aber nicht gegen die Verlegerorder durchsetzen.

Dass sich hier offenbar zwei Milliardäre, nämlich Döpfner und Musk, zusammentun, um die deutsche Politik zu ihrem persönlichen Nutzen nach rechts zu rücken, ist eine fatale Parallele zum Ende der Weimarer Republik, als der Medienmogul Hugenberg, unterstützt von den deutschen Industriellen, die NSDAP an die Macht schrieb!“ ...