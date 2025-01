Pressemitteilung von "widersetzen"

12.000 Menschen auf Riesas Straßen +++ „Riesa ist kein ruhiges Hinterland für den Faschismus“ +++ AfD-Parteitag kann nicht beginnen

Über 12.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet demonstrieren heute in Riesa. Durch breiten, bunten und entschlossenen Protest an vielen Orten in und außerhalb der Stadt verzögerte sich der Parteitag um XXX Stunden. Seit 10 Uhr findet eine Kundgebung mit Live-Musik auf dem Platz vor der WT-Energiesysteme-Arena statt.