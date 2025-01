Alice Weidel hetzt gegen antifaschistischen Massenprotest

Worauf sie hetzerisch gegen den voll berechtigten Massenprotest vom Leder zog: "Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr dem linken Mob getrotzt habt und hier reingekommen seid, um zu wählen. Danke auch – und das möchte ich explizit erwähnen – an die vielen Polizeikräfte und das Kriminalamt, die diese Veranstaltung vor den rot lackierten Nazis sichern, die heute mein Auto, meinen Konvoi befreien mussten, aus einem linken, gewaltbereiten Mob."

Ein Vorgeschmack darauf, wie Weidel und ihre AfD gegen jede fortschrittliche Opposition, gegen Linke, gegen Gewerkschafter und Revolutionäre vorzugehen gedenkt.

Ob sie sich bei der Polizei auch dafür bedankt hat, dass diese den sächsischen Landtagsabgeordneten Nam Duy Nguyen von der Partei DIE LINKE zusammengeschlagen hat, ist nicht bekannt. Wir protestieren entschieden gegen die Polizeigewalt gegen Nam Duy Nguyen und erklären ihm und seinem Begleiter unsere volle Solidarität!

Weidel schrie ihre faschistischen Pläne in die Menge, darunter ihre durch und durch menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Selbst das GEAS-System ist ihr nicht reaktionär genug. Wenn sie an die Macht kämen, würden alle Windkrafträder niedergerissen, so Weidel. Unter anderem deswegen soll dann wohl dafür der hochsubventionierte Strom aus AKW für die Maximalprofite der deutschen Energiemonopole wieder ans Netz gehen. Sie erklärte, dass die AfD einen „echten Bildungsauftrag“ habe. Dann wird wohl in Zukunft in den Geschichtsbüchern stehen, dass der Hitler-Faschismus ein „Mückenschiss“ in der deutschen Geschichte gewesen sei, wie Gauland einst erklärte.

Diese Frau wählte der AfD-Parteitag zur Kanzlerkandidatin.

Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

AfD-Vebot jetzt!