Bereits mehrere tausend beim Protest gegen die AfD

An die 200 Busse waren seit den frühen Morgenstunden vor Riesa. Sie wurden von der Polizei nur in begleiteten Kolonne nach Riesa geleitet. Etliche reisen auch mit dem Zug an. Auch an vielen anderen Stellen in der Stadt gibt es Kundgebungen und Aktionen. Geprägt sind sie vor allem von zahlreichen Jugendlichen.

Vor dem Hauptbahnhof und während dieser Demonstraion führt das Internationalistische Bündnis ein offenes Mikrofon durch, das von den Teilnehmern rege genützt wird. Ein Arbeiter von Mercedes aus Stuttgart und ein Stahlarbeiter aus Duisburg betonten die Bedeutung der internationalen Arbeitereinheit und attackierten die Demagogie der AfD, sich als "Arbeiterpartei" aufzuspielen. Gewerkschaftsfahnen von ver.di und von der IG Met@ll sind zu sehen.

Die ganze Stadt ist von Polizei belagert. Davon lassen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten aber nicht einschüchtern. Genauso wenig lassen sie sich auf Provokationen ein - wie dem Einsatz von Pfefferspray gegen Einzelne oder der Einkesselung von Teilen der Antifaschisten. Stattdessen gelingt es immer wieder, auch Blockaden durchzuführen.

Trotz unterschiedlicher Auffassungen in Einzelfragen herrscht unter den Antifaschisten große Einigkeit in der Ablehnung der faschistischen AfD und im Protest gegen ihren Parteitag. Das gemeinsame Anliegen steht im Mittelpunkt. Das ist genau der richtige Weg, der auch den weiteren Protesttag prägen muss. Rote Fahne News wird weiter berichten.