Delegierte verbreiten Fake News

Während sich in der Halle in Riesa wegen der erfolgreichen antifaschistischen Blockaden nur kleine Gruppen von Delegierten tummeln, verbreiten Delegierte des AfD-Parteitags über den Livestream eifrig Fake News.

So berichteten mehrere Delegierte, sie seien auf dem Weg in die Halle von Zivilisten und antifaschistischen Blockierern nach ihrem Ausweis gefragt worden. Eine Delegierte implizierte damit, Antifaschisten würden versuchen, die Daten der Delegierten abzugreifen. Der Beweis dafür: „Das war so ein Bauchgefühl“. Also die auch bei der AfD übliche Masche des Faschisten Donald Trump: Viel behaupten und als Wahrheit verkaufen, aber nichts beweisen können!