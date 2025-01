Der AfD wird heimgeleuchtet

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight [1] startet heute um ca. 21 Uhr über den Köpfen der versammelten AfD-Parteitagsansammlung. 200 Drohnen werden der AfD heute Abend heimleuchten, direkt über der WT Energy Arena. Jenem Tagungsort, in dem die faschistische AfD morgen versuchen wird, ihren Parteitag in Riesa (Sachsen) abzuhalten.

Dem entgegen stellt sich das breite Bündnis »widersetzen« mit vielen Beteiligten aus Riesa und Umgebung sowie ganz Deutschland. Mascha Meier, Pressesprecherin von „Widersetzen“ stammt selbst aus Riesa. Sie verweist auf 34.000 faschistische Straftaten von Januar bis November 2024. »Täter und geistige Brandstifter sitzen unter den Delegierten dieses Parteitags«.

Auch Nam Duy Nguyen, Landtagsabgeordneter der Linkspartei, sitzt auf dem Podium. Er ist in Riesa aufgewachsen und seine aus Vietnam stammenden Eltern hatten hier lange ein Geschäft. Er wünscht sich »eine gute Zukunft für alle Menschen in diesem Land« und verweist darauf, dass die AfD »keinen Respekt vor harter Arbeit« hat.

Helen Kramer von der Initiative »Kein Bock auf Nazis« stellt unter anderem die musikalischen Bestandteile der Protestkundgebung vor der Tagungshalle vor. Neben dem Topact ZSK haben sich auch die Hiphop-Musikschaffenden La Rey und Pöbel MC angekündigt sowie die Bremer Punkband Team Scheiße. Kramer kündigt direkt vor der Halle »die größten und vor allem lautesten Proteste an, die es jemals in Riesa gegeben hat.«

Von Revolution bis Religion reicht nicht nur der Protest morgen, sondern auch das Podium der heutigen Pressekonferenz. Pfarrer Bernd Oehler, Aktivist in der Flüchtlingshilfe, wünscht sich für Morgen Vielfalt statt AfD-Einfalt. Seine Eltern kamen selbst als Flüchtlinge nach dem Krieg aus Polen nach Deutschland. Er ist empört über die Relativierung des Faschismus seitens AfD-Größen wie Alexander Gauland.

Auf die Frage der Roten-Fahne-Redaktion nach dem aktuellen Mobilisierungsstand will man seitens der Organisatoren augenzwinkernd nicht zu viel verraten. »Es sind 200 Busse angekündigt. Sie wissen wieviel Menschen in einen Bus passen und können selber rechnen. Außerdem werden viele Menschen mit dem Zug oder dem PKW anreisen«, so Mascha Meier. Für alle, die morgen nicht live dabei sein können, verweist sie auf die verschiedenen Live-Ticker des Bündnisses im Internet, auf Instagram, X oder Tiktok.