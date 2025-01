Faschist Jean-Marie Le Pen gestorben

In mehreren Ländern beteiligten sich am Montag Ärzte und Pflegepersonal an Aktionen der Initiative "Doctors Against Genocide" (DAG). Die Forderungen: Schluss mit der Bombardierung der Krankenhäuser in Gaza und sofortige Freilassung des Kinderarztes Dr. Hussam Abu Safiy, Direktor des Kamal Adwan Krankenhaus, den die israelische Armee vergangene Woche gefangen genommen hat. Hunderte Beschäftigte im Gesundheitssystem in Gaza befinden sich in israelischer Haft. In New York gab es eine Demonstration vor dem NYU Tisch Hospital in Manhattan, zahlreiche Aktionen gab es auch in Kalifornien. Auch jüdische Organisationen beteiligten an dem Protest gegen den anhaltenden Völkermord in Gaza.