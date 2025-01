Faschistische Losung hat für Unionspolitiker keine Folgen!

Am vergangenen Sonntag demonstrierten in Sydney rund 1000 Menschen und forderten ein Ende der israelischen Bombardements der Krankenhäuser in Gaza. Es war die 65. Sonntagsdemo in Sydney seit Beginn des Gazakriegs. Weitere Pro-Palästina-Demos gab es in der vergangenen Woche auch in Brisbane (200 Beteiligte), der australischen Hauptstadt Canberra und in Melbourne. Hier waren Tausende bei 40 Grad Celsius auf der Straße. Sie forderten ein Ende des Völkermords in Gaza und die Bestrafungen für die Vernichtung des Gesundheitswesens in Gaza durch die israelische Armee.