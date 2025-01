Sitzung des Bundeswahlausschusses am 13. Januar

Feststellung der Parteieigenschaft der MLPD auf der Tagesordnung

Am 13. Januar, ab 9 Uhr, tagt in Berlin der Bundeswahlausschuss. Auf dieser Sitzung wird offiziell festgestellt, welche Organisation als Partei anerkannt wird und damit an der Bundestagswahl teilnehmen kann.

Von Frank Jasenski