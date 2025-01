Für die Sperrung faschistischer Seiten, Kanäle und entsprechender Hetze

Kinderpornographische Seiten werden in Deutschland beispielsweise abgeschaltet (wenn auch nicht konsequent genug). Keineswegs können Tiktok, X oder Telegramm auf deutschen Boden machen was sie wollen, denn deutsche Gesetze gelten auch für die Social Media innerhalb Deutschlands.

Wenn also kinderpornographische Seiten gesperrt werden, dann könnten genauso gut faschistische Seiten, Kanäle und entsprechende Hetze gesperrt werden. Warum macht der deutsche Staatsapparat das nicht? Warum sind 789 rechte Straftäter trotz Haftbefehl auf freiem Fuß?

Der deutsche Staatsapparat lässt diese Volksverhetzung gewähren und nutzt seine Befugnisse längst nicht aus. Gegenteilig sind immer wieder staatliche Geheimdienste an faschistischen Anschlägen beteiligt, wie in Deutschland der Verfassungsschutz an der NSU-Mordserie.