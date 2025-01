Gesundheitswesen im Sozialismus

Hier spielten die Revolutionskomitees mit ihren Dreier-Verbindungen eine wichtige Rolle, die auch in Krankenhäusern und Polikliniken errichtet wurden. Mao gab die Devise aus, dass aus westlicher Medizin und TCM eine optimale Synthese erarbeitet wird. Massenkampagnen wurden auf weltanschaulichem Gebiet entwickelt wie die Kritik an Konfuzius, aber auch ganz praktisch wie gegen die Parasitenkrankheit Bilharzose. Das erforderte, dass im ganzen Land einheitlich die Bewässerungsgräben abgelassen wurden und die Schnecken als Zwischenwirte der Bilharziose-Erreger eingesammelt wurden - eine grandiose Leistung, die nur in einer sozialistischen Massenaktion vorstellbar ist nach entsprechender ideologisch-politischer Vorbereitung. Gute Quellen sind die Filme von Felix Green und das Buch "Arzt in China" von Joshua S.Horn. Es wurden hervorragende Forschungsarbeiten wie zur Behandlung schwerster Verbrennungen oder zur Behandlung von Depressionen entwickelt, tägliche Gymnastik und Qi-Gong in den Fabriken und Parks sowie Maßnahmen der Begrünung und des Umweltschutzes sind Beispiele für die Bedeutung der Prophylaxe im Sozialismus.

Die Entwicklung einer integrierten Struktur und Zusammenarbeit von Kliniken mit differenzierten Leistungsleveln, Forschungseinrichtungen, Polikliniken und Sanitätsstationen waren eine neue Struktur des sozialistischen Gesundheitswesens auch in der Sowjetunion, das wurde im Zuge der Neuerrichung eines bürokratischen Kapitalismus und schliesslich eines offenen staatsmonopolitischen Kapitalismus westlichen Typs wieder "abgewickelt", wie die Zerschlagung der Polykliniken auch in der DDR zeigt. Auch das sozialistische Gesundheitswesen war kein Schlaraffenland und es wurden sicher Fehler gemacht und fanden Auseinandersetzungen statt, darüber gibt es teils gute Berichte, auch gerade aus der Kulturrevolution, aber hier wären sicher weitere Recherchen nützlich.

Eine wichtige Grundlage ist auf jeden Fall der Abschnitt "Wirklich alternative Medizin im Sozialismus" im RW 38 (Buchausgabe: Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft) S.135 ff. Das hätte als Literaturempfehlung in meinen Artikel unbedingt reingehört, ich hole es hiermit nach als Studientipp!

Eine breite Debatte wäre gut, wie auf der Grundlage der sprunghaften Entwicklung von Wissenschaft und Technik auch in der Medizin diese heutzutage befreit von den Fesseln der kapitalistischen Profitwirtschaft aufblühen könnte, zu einer wirklichen Wissenschaft wird und getreu der Losung aus dem sozialistischen China "dem Volke dienen" die heutige Krise der Medizin und des Gesundheitswesens überwindet.