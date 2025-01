Gewerkschaftspräsident entlassen

Am Montag begannen in der Türkei Hausärzte, Hebammen und Krankenschwestern, die in Familiengesundheitszentren (FHC) arbeiten, mit einer landesweiten Arbeitsniederlegung gegen die Hausarztvertrags- und Vergütungsverordnung. Die Arbeitsniederlegung gilt für alle 81 Provinzen und wird fünf Tage lang bis zum 10. Januar dauern. Am 8. Januar werden sich auch die Beschäftigten aller öffentlichen Gesundheitseinrichtungen an der Aktion beteiligen. Die neue Verordnung erlegt den Hausärzten zahlreiche Verwaltungsaufgaben auf, die nicht zu ihren beruflichen Pflichten gehören. Darüber hinaus bedeuten diese Änderungen auch Gehaltskürzungen. Im vergangenen Jahr legten sie vom 5. bis 7. November für drei Tage und vom 2. bis 6. Dezember für fünf Tage die Arbeit nieder. Zuvor hatten die Hausärzte am 19. Oktober eine Protestkundgebung in Ankara organisiert, an der Tausende von Menschen teilnahmen.