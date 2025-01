Erfolg der landesweiten Proteste

Der Journalist Thilo Mischke wird doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins „ttt - titel, thesen, temperamente“. Das teilte die ARD gestern Nachmittag mit. Ein paar Tage vor Weihnachten hatte der Senderverbund Mischke als Nachfolger von Max Moor bei „ttt“ vorgestellt. Kurz vor Heiligabend setzte öffentliche Kritik an der Berufung ein. Sein sexistisches frauenfeindliches Buch - erschienen 2010 - „In 80 Frauen um die Welt“ sorgt für völlig berechtigte Empörung besonders in der Frauenbewegung, aber nicht nur dort. Angeblich habe sich Mischke davon distanziert, verteidigte die ARD den geplanten Einsatz zunächst. Klingt so Distanzierung von Sexismus? In einem Podcast von 2019 behauptet er, ein allen Männern innewohnender „Vergewaltigungsdrang“ habe dazu geführt, dass sich der Homo Sapiens gegenüber den Neandertaler durchgesetzt habe.

