Jahresauftakt der Montagsdemo Gelsenkirchen 2025

Am 13. Januar findet ab 17.30 Uhr auf dem Preuteplatz, Bahnhofstraße in GE-City, die 783. Gelsenkirchener Montagsdemonstration statt. Im Fokus stehen die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl am 23. Februar:

Dazu gibt es viele Brennpunkte, die unter die Lupe genommen werden:

Was tun gegen die wachsende Armut?

Was tun für höhere Löhne und ausreichend Arbeits- und Ausbildungsplätze?

Was tun für internationale Solidarität?

Was tun gegen Faschismus und Weltkriegsgefahr?

Was tun zum Schutz unserer Umwelt?

Zu den drängendsten Problemen der Gelsenkirchener Bevölkerung gehört auch im neuen Jahr die Armut. Was schlagen die Parteien vor, um hier eine entschiedene Wende einzuschlagen?

Ver.di startet im Januar in die Tarifrunde – wie stehen die Parteien zu deren Forderung nach 8 Prozent mehr Lohn, mindestens 350 Euro mehr?

Die Stahlarbeiterfamilien hatten sorgenvolle Weihnachten – was muss getan werden, um alle Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten?

Jede Waffenlieferung verlängert die Kriege in der Ukraine oder von Israel gegen Gaza – welche Antwort geben die Parteien?

Syrische Familien in Gelsenkirchen zwischen Hoffen und Bangen – was planen die Parteien für deren Zukunft? Was wird gegen die faschistische Gefahr unternommen?

Diese und andere aktuelle Fragen stehen zur Diskussion. Das offene Mikrophon steht allen – auf antifaschistischer Grundlage – zur Verfügung. Streitbare – auch gerne kontroverse Diskussionen sind unser Markenzeichen!



Kommt am Montag, den 13. Januar, um 17.30 Uhr, zum Preuteplatz! Neu: Im Anschluss haben wir Gelegenheit, im Treff International in der Hauptstraße 40 unsere Diskussion zu vertiefen.